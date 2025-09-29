San Siro, cessione a un passo: i tempi per il nuovo stadio tra vincoli, ricorsi ed Europei

Una volta che le due società avranno ufficialmente acquistato l'impianto ci saranno diversi passi da compiere prima di raderlo al suolo (fatta eccezione per uno spicchio di Curva Sud). In primis andrà presentato il progetto del prossimo stadio. Inter e Milan hanno già comunicato che saranno Manica e Foster+Partners i due studi di architettura che disegneranno il nuovo San Siro: un impianto moderno con 71.500 posti, parcheggi, negozi, ristoranti e persino hotel di lusso. Le parole guida del progetto saranno accessibilità, sostenibilità e innovazione.