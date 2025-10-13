Sala incontra Inter, Milan e gli architetti del nuovo stadio

A palazzo Marino delegazioni delle due squadre e Lord Norman Foster e David Manica: "Un onore progettare il uovo stadio di Milano"
I primi passi verso il nuovo San Siro. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino una delegazione di Inter e Milan con i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, e Lord Norman Foster e David Manica, gli studi di architettura a cui è stato affidato il progetto del nuovo stadio.
"Siamo grati al Sindaco per l'accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l'iter possa finalizzarsi - hanno poi detto Foster e Manica - , è stata un'occasione per condividere lo spirito e l'ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e Manica l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo".