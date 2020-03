Rugani positivo al coronavirus, anche l'Inter in quarantena

RUGANI POSITIVO AL COVID-19

La positività di Daniele Rugani al coronavirus manda in quarantena anche l'Inter, l'ultima squadra ad entrare in contatto con il giocatore e la Juventus domenica sera all'Allianz Stadium. "FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione - si legge nella nota -Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".

Nel giorno in cui la Uefa rimanda a data da destinarsi l'andata degli ottavi di Europa League contro il Getafe, un'altra notizia scuote l'ambiente Inter. La squadra, infatti, è costretta a sospendere gli allenamenti e ad andare in quarantena per 14 giorni, una misura sacrosanta e necessaria che complica il compito della Uefa che dovrà aspettare almeno tre settimane prima di fissare la data del match con gli spagnoli: a questo punto la gara secca sembra l'unica soluzione.