Europa League, Inter e Roma in attesa: si gioca o non si gioca?

SITUAZIONE DI STALLO

In piena emergenza Coronavirus regna l'incertezza più totale attorno a Inter-Getafe e Siviglia-Roma, le due gare d'andata degli ottavi di Europa League che vedono il doppio incrocio Italia-Spagna. I nerazzurri dovrebbero ospitare i madrileni a San Siro, naturalmente a porte chiuse, ma il presidente Angel Torres ha annunciato che "Il Getafe non andrà a Milano, anche a costo di perdere il turno". I giallorossi, invece, dovrebbero partire per Siviglia nel pomeriggio, ma aspettano di capire se e come sia possibile aggirare il blocco dei voli tra i due paesi e nel frattempo si sono allenati a Trigoria in un clima surreale. A tutto questo va aggiunta la richiesta congiunta dei sindacati calciatori italiani e spagnoli, che vorrebbero imporre uno stop totale delle partite. Si attende quantomeno un pronunciamento della Uefa a riguardo, al momento non pervenuto.

Per quanto riguarda il club capitolino si attende l'esito di una trattativa tra la stessa Uefa e il governo spagnolo, per consentire l'ingresso nel paese della squadra, che ripartirebbe subito dopo il termine della partita (anche questa prevista a porte chiuse). Al momento i voli tra Italia e Spagna sono sospesi fino al 25 marzo. La società è in costante contatto con la federazione europea per capire come muoversi.

Ancora più complessa la situazione dell'Inter, visto che si trova davanti al rifiuto netto da parte del Getafe di viaggiare in Italia: "Abbiamo chiesto alla Uefa di trovare un’alternativa a Milano. Non andremo in Italia a giocare contro l'Inter - la dura presa di posizione del numero uno del club spagnolo - Io non chiedo un permesso speciale per mettere a rischio la salute della mia spedizione. I permessi speciali si chiedono per questioni urgenti e una partita di calcio non risponde ad alcuna urgenza, può essere rinviata o spostata altrove. Non ha alcun senso. Il calcio è importante ma non imprescindibile, imprescindibile è la salute. Che senso ha tutto questo? Il Governo proibisce l'arrivo di aerei dall'Italia, il Governo italiano ha sospeso la Serie A e io mi devo buttare nel fuoco?".

A poco più di 24 ore dalle due sfide continua dunque a regnare l'incertezza, non certo la situazione migliore per preparare una sfida delicata come l'ottavo di finale di una competizione europea.