Inter, l'agente di Lautaro sul rinnovo: "Siamo tranquilli ma ancora l'accordo non c'è"

Alejandro Camano ha parlato del futuro del capitano nerazzurro: "Ci sono tanti aspetti da discutere, c'è tanto tempo per parlarne"

© ansa Capitano, capocannoniere e leader. Lautaro è il centro dell'Inter, uno dei simboli, uomo-spogliatoio, il giocatore dal guizzo decisivo, quello che quando parla lo fa sempre per il bene della squadra e da quando indossa la fascia ereditata da Handanovic, l'attaccante argentino sembra ancora più forte, determinato, decisivo, dentro e fuori dal campo. Il suo legame con l'Inter viene ribadito praticamente ogni giorno e il suo rinnovo di contratto è atteso dai tifosi non meno dei suoi gol. Ma un accordo concreto in tal senso ancora non c'è: parola del suo procuratore.

Tanto aspetti su cui discutere "Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c'è ancora un accordo reale, stiamo tranquilli e parliamo con l'Inter con costanza", ha detto Alejandro Camano a Radio Sportiva. I contatti, secondo l'agente del Toro, sono continui ma il momento non sembra essere ancora favorevole per mettere tutto nero su bianco.

"Lautaro è felice" "Ora l'importante è la squadra, il momento, e lui è felice", ha assicurato. Tutte cose che, per altro, ha spesso ribadito lo stesso Lautaro in ogni intervista. "Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c'è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è fare alla grande in serie A e in Champions", ha concluso Alejandro Camano.

