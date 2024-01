Inter, Lautaro alla... Al Pacino tra Supercoppa, Firenze e scudetto

INTER

I nerazzurri tornano oggi al lavoro dopo la vittoria in Supercoppa: da valutare le condizioni del centrale

© Getty Images L'Inter riprende oggi a lavorare dopo aver messo in bacheca il primo trofeo stagionale: da Riad è tornato un gruppo sempre più coeso e convinto di dover lottare contro tutto e tutti per aggiungere alla Supercoppa il pezzo più ambito, lo scudetto della seconda stella. Una squadra trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez, il leader che sull'aereo del rientro in Italia, tra un coro e l'altro, ha arringato i compagni - riporta oggi la Gazzetta dello Sport - con un discorso motivazionale (alla Al Pacino di Any Given Sunday) proiettato sull'immediato - la sfida di domenica sera contro la Fiorentina - e sul futuro prossimo: per dare contenuto al successo contro il Napoli, non c'è altra strada se non quella che conduce alla vetta della classifica, da perseguire col lavoro, la dedizione, l'attaccamento ai colori nerazzurri. E con la consapevolezza di essere forti, che non è presunzione ma fiducia in se stessi.

Quindi da oggi, smaltita la stanchezza del viaggio, si riparte. Firenze è tappa da circoletto rosso, impegno ad alto coefficiente di difficoltà, tecnica e ambientale. A questo si aggiungono poi le assenze pesanti di Calhanoglu e Barella, entrambi squalificati: per Asllani e Frattesi l'occasione per essere determinanti, anche dal primo minuto. Da valutare, per Inzaghi, anche Bastoni: il centrale nerazzurro non ha bisogno di svolgere accertamenti medici, in Arabia ha accusato "solo" un affaticamento muscolare: questo però non toglie che contro la Fiorentina sarà con tutta probabilità ancora in panchina, non c'è la necessità di forzare e rischiare. Le alternative non mancano, dallo slittamento a sinistra di Acerbi con De Vrij centrale, o l'utilizzo di Carlos Augusto nella linea a tre alle spalle di Dimarco. Il big match con la Juve all'orizzonte suggerisce la massima cautela, le rotazioni nell'undici in campo si prevedono tuttavia in itinere (a parte i cambi obbligati, ovviamente), a partita in corso, senza scordare che il cambio di modulo negli ultimi minuti della sfida contro il Napoli, con l'inserimento di Sanchez come trequartista, è una soluzione che mister Inzaghi sta affinando sempre più. Nel tour de force che attende l'Inter nei prossimi 40 giorni tutti devono essere coinvolti, anche Buchanan avrà le sue chances: il canadese sta prendendo confidenza con il nuovo ambiente e con i nuovi dettami tattici, l'Inter confida anche sul suo contributo, specie in fase offensiva.