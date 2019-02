Ricavi-boom per l'Inter: 180 milioni tra introiti commerciali e diritti tv

28/02/2019

Nonostante la rabbia per quanto accaduto a Firenze domenica scorsa non sia ancora scemata, l'Inter può comunque sorridere, almeno dal punto di vista finanziario: i risultati dell'ultimo semestre del 2018, secondo quanto emerge dall'ultima relazione semestrale, sono infatti più che positivi. Le buone notizie per Suning arrivano infatti dai ricavi che sono cresciuti di ben 64,4 milioni di euro rispetto allo allo stesso periodo del 2017.



Un dato chiaramente legato alla partecipazione alla fase a gironi di Champions League, che ha portato nelle casse nerazzurre 42,5 milioni di euro. Nello stesso periodo del 2017 gli introiti per la partecipazione a competizioni UEFA erano stati di 539mila euro. In totale l'Inter ha ottenuto ricavi per 180,1 milioni tra introiti commerciali e diritti tv, con un +55,7%. In aumento ancora gli introiti relativi agli sponsor: 60,7 milioni di cui oltre 40 arrivati grazie ad accordi con brand asiatici.