Riampianto Lukaku, in Inghilterra: "Il Manchester United dovrebbe prendersi a calci da solo"

DALL'INGHILTERRA

Trenta partite, ventuno gol (uno ogni 122 minuti) e quattro assist: l'impatto di Romelu Lukaku con l'Inter è stato devastante. Tanto che in Inghilterra iniziano a fare le pulci al Manchester United che l'ha venduto bene, 75 milioni di euro bonus inclusi, ma allo stesso tempo credeva di essersi tolto di torno un problema. E invece "Lukaku si è trasformato nell’attaccante che i Red Devils pensavano di aver comprato e di cui avrebbero disperatamente bisogno ora. Dovrebbero prendersi a calci da soli". Inter-Milan 4-2: gli highlights

Non la tocca piano il The Sun che in un lungo articolo elogia la scelta nerazzurra e condanna quella dello United. Il cambio di marcia del belga è stato soprattutto fisico, a Milano si sono accorti che la ragione dellappesantimento dell'attaccante è dovuta soprattutto alla particolarità del suo sistema digestivo tanto che, impostandogli una dieta a base di pesce, patate dolci, pasta e verdure crude gli hanno fatto perdere tre chili in 12 giorni.

"La dimostrazione è quando Lukaku ha segnato il 4-2 nel derby e si è tolto la maglietta: nessuna traccia di gonfiore. Più che al Lukaku dello United, assomiglia a quello dei tempi dell'Everton" continua il quotidiano inglese prima di chiosare: "Un modulo che gli si addice, un allenatore che sa come ottenere il massimo da lui e maggiore attenzione al suo corpo: così Lukaku è tornato grande. Idee non rivoluzionarie ma che potevano venire in mente anche allo United".