Plusvalenze, la Procura federale apre un'indagine anche sull'Inter

La Procura della Figc ha aperto un altro filone d'indagine in merito alla questione plusvalenze, legato all’inchiesta della Procura di Milano sulle plusvalenze dell’Inter. Lo riporta Tuttosport, che parallelamente fa il punto sulla chiusura del primo filone, quello riguardante la Juventus e altri 10 club: dalla documentazione con la quale pochi giorni fa è stata comunicata la fine delle indagini emergerebbe che le eventuali plusvalenze fittizie della società bianconera non servirono per alterare i parametri necessari per l’iscrizione al campionato di Serie A. Questo metterebbe al riparo i bianconeri dalle pene più severe, a partire dalla retrocessione.