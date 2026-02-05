Petardo contro il portiere Audero: oggi l'interrogatorio dell'ultrà interista
Udienza di convalida dell'arresto. Il pm di Milano ha chiesto i domiciliari
© Getty Images
Si terrà oggi al Palazzo di Giustizia di Milano, davanti alla gip Giulia Marozzi, l'udienza di convalida per l'ultrà 19enne della curva interista accusato di aver lanciato il petardo che, il primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Dopo l'interrogatorio del giovane, difeso dall'avvocato Mirko Perlino, la giudice deciderà sulla convalida del provvedimento di arresto in flagranza differita, eseguito dalla Digos della Polizia di Cremona il 3 febbraio, e sull'eventuale misura cautelare.
Il pm Francesco Cajani ha chiesto per il 19enne gli arresti domiciliari per il reato di "lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive". L'arrestato non ha precedenti per reati da stadio. Dopo l'udienza di convalida e l'eventuale misura cautelare, il fascicolo sarà trasmesso ai pm di Cremona, titolari delle indagini che proseguono per individuare i responsabili anche "di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell'inizio del match".