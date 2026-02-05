Petardo contro il portiere Audero: oggi l'interrogatorio dell'ultrà interista

Il pm Francesco Cajani ha chiesto per il 19enne gli arresti domiciliari per il reato di "lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive". L'arrestato non ha precedenti per reati da stadio. Dopo l'udienza di convalida e l'eventuale misura cautelare, il fascicolo sarà trasmesso ai pm di Cremona, titolari delle indagini che proseguono per individuare i responsabili anche "di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell'inizio del match".