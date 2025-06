Inter: Pavard, Calhanoglu, Zielinski e Bisseck tornano in Italia per recuperare

Per quanto riguarda il turco, nella giornata di mercoledì aveva svolto nuovi esami che avevano fatto emergere un altro guaio muscolare: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club - spiega il club nerazzurro in una nota -. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra". Resta da capire quale sarà il suo futuro, visto che nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di un interessamento del Galatasaray e che l'Inter si sta muovendo con una certa decisione per cercare un sostituto, che potrebbe essere Nicolò Rovella.