Oliviero Toscani, il ricordo dell'Inter: "È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia"

Con un post sui social l'Inter ha voluto rendere omaggio a Oliviero Toscani, il grande fotografo scomparso all'età di 82 anni, grande tifoso nerazzurro. "È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia. 'È il destino: l'Inter è sorprendente, è una fidanzata alla quale vuoi sempre bene'. Ha scattato per Inter foto storiche, come quella celebrativa per il Centenario del Club. Ha tifato, in maniera passionale e profonda".