Nuovo stadio, l'Inter sta valutando di costruirlo a Rozzano

LA SVOLTA

Concesso un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024

© Getty Images L’Inter si muove per lo costruzione del nuovo stadio e ha individuato Rozzano, comune dell'hinterland milanese, come possibile sede che sostituirà San Siro. Al club nerazzurro, infatti, è stato concesso un diritto di esclusiva fino al 2024 per valutare la possibilità di realizzare l'impianto all’interno dell’area di proprietà di Bastogi e Brioschi attraverso la controllata Infrafin. Nelle scorse settimane, i cugini del Milan avevano, invece, scelto San Donato, nell'area a sud-est di Milano.

IL COMUNICATO

"Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano".

Vedi anche Milan Stadio Milano, il sindaco Sala: "Milan e Inter vogliono chiarezza, è il momento di accelerare"