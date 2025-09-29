Nicola Berti: "La VAR ai miei tempi sarebbe stata un problema: troppi insulti"

Nicola Berti dice la sua sulla VAR: "Se ci fosse stata ai miei tempi sarebbe stato un problema, ci dicevamo delle cose oggi impensabili: insulti su insulti. E gomitate, colpi... i difensori facevano entrate che oggi verrebbero sempre punite con ammonizioni ed espulsioni. Nei derby con Baresi uscivo dal campo sempre con tagli, ferite e caviglie grosse". L'ex campione dell'Inter, parlando a IlPiacenza, non ha rimpianti per la sua carriera, che molti sostengono potesse essere ancora più grande: "Mi sono rotto due ginocchia in tre anni oltre al metatarso del piede, molti dimenticano che ho avuto questi problemi. Facevo fatica a tornare in forma dopo gli infortuni".