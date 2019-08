"Nainggolan via, Marotta lavora per la Juve". E Radja mette il like

POLEMICA SOCIAL

Si può scatenare una polemica anche senza parlare. Radja Nainggolan era già stato piuttosto esplicito, a dire il vero, mentre saliva sull'aereo per Cagliari, rivelando, per usare un eufemismo, di non risultare particolarmente simpatico alla dirigenza dell'Inter. Stavolta è un like su Twitter a far discutere.

"Dispiace dopo solo un anno - scrive Giuseppe Francavilla, evidentemente tifoso dell'Inter e anti-juventino che tagga Nainggolan nel suo post -. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un grande giocatore come te. Spero di rivederti all'Inter il prossimo anno senza gobbi".

Radja ha già dimostrato più volte di essere senza filtri e di non tenere conto del "politically correct". Il post (poi rimosso dall'utente intorno alle 12.30, circa tre ore dopo la pubblicazione) non contiene solo le frasi anti-Marotta, ma anche apprezzamenti nei confronti del giocatore, nonché riconoscenza per il gol decisivo all'Empoli, così il belga non ci ha pensato su due volte e ha messo like. Quale parte gli sarà piaciuta di più?