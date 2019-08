Nainggolan: "Perché l'Inter mi manda via? Starò sul ca..."

Dopo le parole velenose di ieri ("Dimostrerò che l'Inter ha sbagliato"), Radja Nainggolan riserva un'altra frecciata ai nerazzurri. "Perché il club mi ha mandato via? Starò sul ca..., che ne so " ha risposto sorridendo il centrocampista belga, in partenza dall'aeroporto di Malpensa in direzione Cagliari, a una domanda sui motivi del suo addio come riporta FcInternews. Il 31enne non ha invece voluto fare un bilancio della sua avventura a Milano: "Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari questa esperienza non è ancora finita, vediamo...". Nainggolan: "Magari con l'Inter non è finita""

Quindi un messaggio ai suoi 'nuovi vecchi' tifosi del Cagliari: "Sono felice, certo. Torno in Sardegna per fare bene. Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell'anno del centenario. Sto arrivando". Nainggolan si appresta dunque a riabbracciare i rossoblù con una grande voglia di rivincita nei confronti della società di viale della Liberazione che ha deciso di escluderlo dal progetto tecnico. "Ho provato a fare parlare il campo. Io cacciato? No, sono sereno e tranquillo", le parole a Sky.

Vedi anche inter Nainggolan addio al veleno: "Dimostrerò che l'Inter ha sbagliato"

: