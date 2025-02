Truffe del finto ministro Crosetto, ritrovati i soldi di Massimo Moratti

L'indagine della Procura di Milano in merito ai "vip" truffati dal finto ministro Crosetto ha dato i primi risultati: in Olanda è stato bloccato e sequestrato un conto sul quale erano stati versati da 980.000 euro da Massimo Moratti, che credeva di aiutare il ministro della Difesa o il suo staff in merito a "giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia" mentre invece era solo la truffa organizzata da malviventi.