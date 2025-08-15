Premier League: il Liverpool supera il Bournemouth, a segno Chiesa

Nel giorno dell'omaggio a Diogo Jota e a suo fratello André Silva, morti quest'estate in Spagna in un incidente stradale, il Liverpool supera 4-2 nel finale il Bournemouth nella gara che ha aperto la Premier League 2025/26. Nel trionfo dei Reds c'è anche lo zampino di Federico Chiesa, che entra al 37' della ripresa e dopo pochi minuti realizza il gol del 3-2 che spiana la strada al successo dei ragazzi di Arne Slot, che in pieno recupero chiudono i conti con la rete di Salah per il 4-2 finale. In precedenza il Bournemouth aveva rimontato da 2-0 a 2-2 grazie alla doppietta di Semenyo dopo le reti di Ekitike e Gakpo.