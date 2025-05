Inter: Mkhitaryan e Pavard sono recuperati, niente da fare per Frattesi

Per il match contro la Lazio, decisivo per tenere ancora viva la speranza Scudetto, Simone Inzaghi ritroverà a disposizione Pavard e Mkhitaryan, che sabato sono tornati stabilmente in gruppo. Il francese è destinato ad andare in panchina, mentre l'armeno è pienamente ristabilito e potrebbe vincere il ballottaggio con Zieliski per la sfida ai biancocelesti. Niente da fare per Frattesi, non ancora completamente guarito.