Spavento per l'ex Inter Lucio: ricoverato in terapia intensiva per ustioni dopo un incidente domestico

Grande paura per Lucio, protagonista dell'Inter del Triplete nel 2010. L'ex difensore brasiliano oggi 47enne, come riporta Globoesporte, è stato ricoverato giovedì nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Brasilia a causa di ustioni in varie parti del corpo provocate da un incidente domestico. "Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di una valida equipe medica - si legge nell'ultimo bollettino medico della struttura - Riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni". Lucio ha dato l'addio al calcio nel 2020, a quasi 42 anni. Ex difensore di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, San Paolo, Palmeiras e Inter (anche quattro presenze nella Juve dal luglio al dicembre 2012), ha giocato nelle ultime due stagioni con il Brasiliense. Campione del mondo con il Brasile nel 2002, Lucio ha vinto scudetto, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per club con l'Inter e tre Bundesliga. In nazionale, oltre al Mondiale ha vinto due Confederations Cup.