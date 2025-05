Conte, Inzaghi, Chivu e Baroni: i tanti intrecci del testa a testa tra Napoli e Inter

Forse è il fascino del calcio, forse, invece, è normale che in un ambiente in cui i protagonisti sono sempre gli stessi, tra campo e panchina, possa capitare di incontrarsi e scontrarsi a distanza di anni per traguardi importanti. La penultima giornata è l'esempio più evidente di un passato che ritorna. Innanzitutto il fatto di ritrovarsi a lottare punto a punto per il titolo. Nasce spontaneo il riferimento a mezzo secolo fa, Anno Domini 2000, con un Giubileo in corso, come ora, e Juventus e Lazio a contendersi il titolo fino all'ultima giornata, quella di una pioggia maledetta dai bianconeri puniti da Calori e dal Perugia. Il giorno che decise lo scudetto, i biancocelesti superarono la Reggina all'Olimpico con Simone Inzaghi autore della rete su rigore che sbloccò una partita poi finita 3-0. Al "Curi" intanto, una Juve senza più forze tentava di recuperare lo svantaggio guidata dalla grinta in mezzo al campo di Antonio Conte. Quel duello a distanza si ripete ora in panchina.