Mercato, comunicazione e linea di comando: i nodi Inter-Conte

L'ANALISI

Lo sfogo post-Atalanta e quello post-Europa League hanno lasciato il segno in casa Inter, è il giorno dell'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang per capire se e come andare avanti assieme. Sul tavolo diversi temi, bene o male anticipati dal tecnico nelle scorse settimane: mercato, comunicazione e catena di comando. La società proverà ad andargli incontro e allo stesso tempo risponderà con altre richieste ma, senza un punto d'incontro, sarà divorzio.

Conte partirà dai rinforzi in sede di calciomercato per vincere finalmente lo scudetto: colpi sullo stile di Hakimi, giovani di sicuro prospetto o profili più esperti e di sicuro affidamento. Qualche nome? Kanté o Dzeko, per esempio. L'Inter è pronta ad investire ma con tutti i "se" del caso, stante la crisi economica dovuta alla pandemia: Kumbulla e Tonali sembrano già fatti, per altri big servirà cedere (Skrinar e/o Brozovic?).

Poi la questione dirigenziale, la famosa catena di comando. Conte si è lamentato della lontananza del presidente e delle notizie private che escono dai confini del club. Forse, in cuor suo, vorrebbe anche diventare manager all'inglese, aumentando il potere decisionale oltre la parte tecnica. C'è chi ha riassunto tutti i problemi nella figura di Ausilio, tra l'altro cercato dalla Roma, provando a inserire nel discorso anche Marotta. Zhang si fida molto dell'ad e più in generale dei suoi dirigenti, non vorrebbe perdere il ds e comunque non lascerebbe dettare la linea dirigenziale da un allenatore, che sia Conte o qualcun altro.

Infine, la comunicazione. L'allenatore si è lamentato della scarsa protezione verso la squadra, della poca riconoscenza del lavoro fatto ma anche di questioni come il calendario del campionato. Suning invece non tollererà più sfoghi come quelli a fine campionato o dopo la sconfitta con il Siviglia: ne va anche dell'immagine della società e dell'azienda.