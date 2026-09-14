Torino, Abate: "C'è rammarico, dobbiamo diminuire gli errori"

"C'è rammarico: nel primo tempo non abbiamo espresso tutto il potenziale ed è la quarta volta che andiamo in svantaggio, dobbiamo diminuire gli errori individuali": il tecnico del Torino, Ignazio Abate, commenta così la sconfitta per 0-2 contro la Roma, la terza nelle prime quattro giornate. "La ripresa è stata di alto livello, sono arrabbiato per come è arrivato il secondo gol - continua in conferenza stampa - ma siamo riusciti a togliere dominio ai giallorossi: avevano sempre surclassato i loro avversari, questo deve darci fiducia e allo stesso tempo ci rammarica". Perri è stato nuovamente protagonista di una disattenzione: "Deve ritrovare la forma ottimale e crescere nelle scelte, ma è un portiere di grande livello" dice Abate sull'estremo difensore. Ora ci sarà la trasferta di Bologna che appare già uno snodo cruciale, ad ammetterlo è Rolando Mandragora: "E' una trasferta che vale tanto, andare alla sosta con un risultato positivo sarebbe molto importante - spiega il centrocampista - e vogliamo ripartire dal secondo tempo della gara contro la Roma". Il classe 1997 ha sempre un sogno nel cassetto: "Ci penso alla Nazionale, sarei felicissimo di rivestire l'azzurro ma le scelte del ct passano passano attraverso le prestazioni con il club" la risposta di Mandragora.