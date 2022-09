Marotta: "Voci su cessione ci sono da due anni, Zhang ama l'Inter e futuro garantito"

INTER

L'ad nerazzurro prima della gara contro il Torino: "Smentisco? Non entro nel merito delle strategie della proprietà"

© Getty Images "Le voci sulla cessione della società? Ci sono da due anni. La famiglia Zhang ama l'Inter, rispetta i tifosi e sa benissimo cosa fare per garantire presente e futuro. Lo ha sempre fatto e continuerà a farlo". Prima della gara di campionato contro il Torino, l'ad nerazzurro Beppe Marotta commenta così l'indiscrezione secondo cui Zhang avrebbe dato mandato a Goldman Sachs per vendere il club. "Smentisco? Sono cose sopra la nostra testa, non entro nel merito delle strategie della proprietà. Il futuro è garantito, la famiglia Zhang non verrebbe mai meno a questo tipo di impegno", ha aggiunto il dirigente dell'Inter a Dazn.

Sul confronto tra dirigenza e squadra avvenuto dopo la sconfitta contro il Bayern: "I confronti sono quotidiani, attraverso analisi anche video per eliminare gli errori fatti - ha proseguito Marotta - Ma servono anche dal punto di vista psicologico per cercare le migliori motivazioni al fine di raggiungere risultati positivi. Si è lavorato molto sulla mente e sulla tattica, è un'opera che in primis ha svolto Inzaghi con il suo staff e noi come società abbiamo l’obbligo di supportarlo. C'era l'esigenza del confronto e l’abbiamo fatto. È giusto rispettare il lavoro di Inzaghi".