Marotta tiene l'Inter a rapporto: fiducia, motivazione e richiamo

Sbollita la rabbia e la delusione per la bruciante sconfitta contro la Juventus, l'Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per riprendere il cammino scudetto. Il prossimo ostacolo si chiama Genoa, ma non è per questo che la dirigenza si è radunata al centro di allenamento nerazzurro. C'era bisogno di un confronto con la squadra, giocatori e staff tecnico al completo, soprattutto per ricompattare il gruppo. Supercoppa italiana a parte, nulla finora è andato perso con il ko di Torino, ma c'è il rischio che la botta sia stata troppo pesante per non avere ripercussioni. Così Beppe Marotta ha tenuto un discorso di una decina di minuti prima dell'allenamento.