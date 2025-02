Sale l'attesa per Napoli-Inter, ma data e orario sono ancora un rebus: gli scenari

Solo dopo che i nerazzurri scopriranno il calendario degli ottavi, la Lega Calcio potrà decidere gli anticipi e i posticipi dei prossimi turni di Serie A: la comunicazione dagli uffici di Via Rosellini è attesa per venerdì sera, scrive Il Mattino, o addirittura sabato mattina. Se l'Inter dovesse scendere in campo il 4 marzo, ecco la sfida del Maradona potrebbe svolgersi sabato 1 marzo alle 18. Altrimenti il calcio d'inizio slitterebbe a domenica 2 marzo (ore 20.45), con Lautaro e compagni in campo in Champions tre giorni più tardi, esattamente il 5 marzo.