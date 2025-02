Squalificati Serie A: nessun provvedimento per Lautaro Martinez. Stop per Gosens e Rovella

Non è stato preso alcun provvedimento nei confronti del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, per le presunte espressioni blasfeme al termine della sfida persa contro la Juventus. Come previsto, la mancanza di un audio ha impedito di verificare quanto l'argentino abbia detto oltre a ciò che si può intuire dal labiale nei video. Sono invece sei i calciatori fermati in vista della 26a giornata di Serie A, tutti per un turno.