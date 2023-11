Inter, Marotta: "La Juventus è favorita per lo scudetto"

L'Inter ribatte un'altra volta a Massimiliano Allegri, questa volta tocca a Giuseppe Marotta: l'argomento è sempre lo stesso, la lotta scudetto e la squadra favorita, il tutto a due settimane esatte dello scontro diretto dello Stadium. "Per la lotta scudetto secondo me la Juventus è favorita: può programmare una partita a settimana, a differenza nostra che ne abbiamo due. Questo è un vantaggio psico-fisico. Non è un alibi, è una motivazione in più".