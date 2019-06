Marotta: "Impossibile arginare calciatori o parenti sui social"

13/06/2019

Dal palco di un evento al Castello Sforzesco di Milano, Beppe Marotta torna a parlare del rapporto tra club e calciatori in relazione all'uso dei social. "Non possiamo arginare Instagram e Twitter - ha spiegato l'ad dell'Inter rispondendo a una domanda su Icardi -. I social sono strumenti che non possiamo fermare perché fanno parte della sfera privata dei giocatori o dei loro parenti". "Non ci sono gli strumenti adatti per porre un freno", ha aggiunto.