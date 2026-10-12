Marotta e il bilancio: "Significativo rafforzamento della posizione economica e finanziaria"

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha commentato i dati di bilancio del club: "Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, fuori dal campo il Club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree. Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione, infatti, conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del Club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di Euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo".