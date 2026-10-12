Inter, approvato il bilancio 25/26: ancora un utile. E il fatturato è record: è il secondo più alto nella storia del club

Il bilancio si chiude nuovamente in positivo, con un utile netto di €22,7 milioni, raggiunto grazie al consolidamento del fatturato, derivante dall’aumento di ricavi commerciali e da match day, e a una riduzione dei costi della produzione di circa €20 milioni, pari al 4%. L’andamento dell’anno fiscale ha permesso di riportare in territorio positivo il patrimonio netto del Gruppo per €10,4 milioni, da una posizione negativa di €12 milioni alla chiusura del bilancio 2024/25. Nel corso dell’anno fiscale in oggetto si è concretizzata una riduzione degli oneri finanziari del 50% circa, pari a €19 milioni, da attribuire all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso anno. Il nuovo finanziamento si caratterizza per un costo del capitale più contenuto rispetto al precedente. Si segnala inoltre che il Club ha avviato un consistente piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello.