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Inter, approvato il bilancio 25/26: ancora un utile. E il fatturato è record: è il secondo più alto nella storia del club

I risultati confermano un consolidamento dei ricavi e una gestione dei costi rigorosa del club nerazzurro

12 Ott 2026 - 17:02
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L’Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2025/26 nel corso dell’incontro tenutosi oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro. Il conto economico per la stagione 2025/26 evidenzia ricavi pari a €518 milioni, registrando il secondo migliore risultato nella storia del Club dopo il record della scorsa stagione (€567 milioni), che fu caratterizzato dai ricavi straordinari garantiti dalla partecipazione alla FIFA Club World Cup e dal raggiungimento della Finale della UEFA Champions League.

Il bilancio si chiude nuovamente in positivo, con un utile netto di €22,7 milioni, raggiunto grazie al consolidamento del fatturato, derivante dall’aumento di ricavi commerciali e da match day, e a una riduzione dei costi della produzione di circa €20 milioni, pari al 4%. L’andamento dell’anno fiscale ha permesso di riportare in territorio positivo il patrimonio netto del Gruppo per €10,4 milioni, da una posizione negativa di €12 milioni alla chiusura del bilancio 2024/25. Nel corso dell’anno fiscale in oggetto si è concretizzata una riduzione degli oneri finanziari del 50% circa, pari a €19 milioni, da attribuire all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso anno. Il nuovo finanziamento si caratterizza per un costo del capitale più contenuto rispetto al precedente. Si segnala inoltre che il Club ha avviato un consistente piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello.

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