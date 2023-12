Marcus Thuram: "Inter scelta giusta per me, lo sapevo da due anni"

LE PAROLE

L'attaccante francese: "Ausilio mi disse che mi vedeva come punta centrale già prima dell'infortunio"

Marcus Thuram si sta prendendo l'Inter a suon di gol, ma il cuore dei tifosi probabilmente lo aveva già conquistato in estate quando preferì vestire di nerazzurro quando sembrava a un passo dal Milan. "Sto vivendo un bel momento, sto cercando di imparare. Avevo già parlato con Ausilio due anni fa, prima di farmi male. Mi vedeva come attaccante centrale e questo mi fece capire che l'Inter sarebbe stata la scelta giusta per me".

La coppia Thuram-Martinez ha fatto dimenticare velocemente quella dei primi mesi del 2023 con Lukaku al posto del francese e l'affiatamente con il Toro argentino è ottimo fin dal primo momento: "Lautaro è un campione, uno dei migliori attaccanti al mondo - ha commentato a Sky -. Chiunque giochi al suo fianco può fare bene".

Il francese è andato in gol anche nella sfida in casa del Napoli, un segnale importante in chiave scudetto: "E' stata una bella partita in uno stadio che non conoscevo, ma di cui i compagni mi avevano parlato. Per lo scudetto non siamo solo noi e la Juventus, ma tra tutte le squadre che faranno bene. Vedremo a fine stagione".