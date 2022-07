Maglia Inter 2022-2023: tornano le iconiche strisce nerazzurre

LA PRESENTAZIONE

Divise composte per il 95% da bottiglie di plastica riciclata

Nike e FC Internazionale Milano presentano oggi la nuova divisa home per la stagione 2022-2023. Quella dei Nerazzurri è una famiglia di stelle internazionali: talenti del calcio globale che insieme allo staff giocano e onorano la loro maglia seguendo una filosofia tutta italiana. Con questo nuovo kit, Nike e Inter vogliono comunicare l’appartenenza ad una grande famiglia inclusiva, un calcio che è di tutti e per tutti.

L’ispirazione creativa del nuovo Home Kit Inter celebra i valori storici del Club abbracciando la tradizione, l’eleganza e il legame con la città di Milano. Tornano, infatti, le amate strisce nero blu, ispirate al design anni ’60 e all’interno del colletto è presente una scritta che riporta il nome della città dimostrando l’orgoglio milanese. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono di colore nero.

Come per le precedenti stagioni, il nuovo kit si inserisce nell’ampia iniziativa Move to Zero di Nike - un viaggio verso zero emissioni di carbonio e zero rifiuti – che predilige l’utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio. Le nuove maglie sono infatti realizzate per almeno il 95% da bottiglia di plastica riciclate.

Si tratta di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale. La divisa Home di FC Internazionale Milano sarà disponibile a partire da oggi su store.inter.it, al Nike Store di Milano Loreto, Nike Store Corso Vittorio Emanuele e Inter Store in Galleria Passerella e dai giorni seguenti su nike.com, nel negozio Nike Porta Nuova e in tutti i punti vendita autorizzati.