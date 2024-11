Ma quale riposo, Lautaro scalpita: c'è un digiuno da interrompere e una delusione da superare

Josep Martinez dovrà dunque aspettare per il suo debutto tra i pali nerazzurri, così come Taremi è pronto a entrare a gara in corso: niente riposo per Lautaro Martinez, più carico che mai dopo la delusione del settimo posto nella classifica finale del Pallone d'oro e a caccia di un gol che in casa gli manca da 249 giorni. L'ultima rete del Toro a San Siro risale infatti al 28 febbraio, quando andò a segno nel 4-0 all'Atalanta. Calhanoglu è tornato a disposizione, così come Acerbi, e nell'allenamento della vigilia Inzaghi lo ha anche provato in formazione ma alla fine dovrebbe andare in panchina per poi essere al top per la gara di Champions contro l'Arsenal, importantissima per confermarsi nella zona classifica che vale la qualificazione diretta. Barella dovrebbe riposare quindi i compiti di regia spetteranno a Zielinski, affiancato da Frattesi, reduce dalla doppietta di Empoli, e dall'onnipresente Mkhitaryan.