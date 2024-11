Frattesi, l'altra punta di Inzaghi: i gol pesanti del tuttocampista dell'Inter

Nelle ultime due stagioni, quelle in nerazzurro, ha un bilancio di 11 gol, secondo solo ad Hakan Cahlanoglu a quota 17, ma con ben 13 rigori trasformati. Molto distanti invece gli altri due punti fermi dello scacchiere di Simone Inzaghi come Barella e Mkhitaryan che invece sono fermi a 3 gol. Se non bastasse il 25enne romano sa anche scegliere con cura quando segnare come dimostrano i gol della passata stagione contro Verona e Udinese, in pieno recupero e decisivi per la conquista dello scudetto.