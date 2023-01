Lukaku: "Farò di tutto per l'Inter, voglio vincere e restare"

LE PAROLE

L'attaccante belga parla del suo passaggio al Chelsea, del ritorno e del futuro: "Ora penso a dare tutto"

© Getty Images "Penso che l'Inter abbia i tifosi migliori che ho mai incontrato, perché ci sostengono anche nei momenti difficili. Pensavo fossero ancora arrabbiati con me perché ero andato via, e invece la loro accoglienza è stata una sorpresa: tanti sanno che ho l'Inter nel cuore, anche se sono andato via". In una lunga intervista a Sky, Romelu Lukaku torna sul ritorno in nerazzurro, che ha fortemente voluto dopo il trasferimento, rivelatosi un flop, al Chelsea. "Ne avevo parlato con alcuni compagni, a loro avevo detto la verità sulle cause. Ora spero di restare, nel futuro".

SUL FUTURO

"Farò di tutto per l'Inter, ora quel che mi resta è dare tutto con il resto della squadra per vincere. Spero veramente di restare, per me l'Inter è tutto e mi piacerebbe stare qui tanti anni anche se poi voglio chiudere la carriera all'Anderlecht. Prima segnavo tanti gol ma solo qui mi sento veramente io. Poi andremo a parlare (col Chelsea, ndr) e speriamo di trovare una soluzione...": secondo recenti rumors di mercato, ci sarebbe già stato un contatto tra la dirigenza nerazzurra e il Chelsea per un nuovo prestito anche per il prossimo campionato.

IL RITORNO ALL'INTER

"Durante la Nations League ho parlato col nuovo proprietario del Chelsea, gli ho detto la verità, quale fosse il mio rapporto con l'allenatore di allora (Tuchel, ndr). Ho deciso di tornare all'Inter e lui mi ha aperto la porta, poi le cose sono andate veloci". "Quando sono atterrato ero stanco e nervoso ma anche contento. Nello spogliatoio non è cambiato niente, un gruppo competitivo in cui c'è anche amicizia: cosa unica nel calcio".

L'INFORTUNIO

Sull'infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi, dal 28 agosto al 26 ottobre, il ritorno in campo per spezzoni di gara nel match di Champions contro il Viktoria Plzen e poi ancora in campionato contro la Sampdoria, e il nuovo stop. "Era un infortunio veramente grave, più grave del previsto. Io sono uno che rientra veloce ma avevo questa sensazione che le cose non andavano bene. È la prima volta in 13 anni, casa mia è come un ospedale per tornare in fretta. Ma stavolta non ci sono riuscito. Ho giocato il Mondiale con due soli allenamenti in tutto, poi ho riposato cinque giorni e ho iniziato da zero. Mi hanno massacrato per 10 giorni di allenamenti, giustamente. Ora ho tanta voglia. Dicono che non sono più quello di due anni fa? Vedremo...".

LE CONDIZIONI FISICHE ATTUALI

"Sto bene, molto bene. Anche la squadra sta bene e c'è tanta voglia, dobbiamo prepararci per la partita contro il Napoli e il resto della stagione. Sono contento di essere tornato ma non voglio parlare troppo fuori dal campo, voglio fare i fatti. Sto lavorando forte con preparatore, allenatore e squadra per rispondere sul campo".

RAPPORTO CON INZAGHI E COMPAGNI

"Inzaghi sa come stimolare i giocatori e trovare il punto per trovare il leone dentro me. Abbiamo una bella relazione, lui sa che io lo stimo a livello personale e come allenatore. Contento per Lautaro e la vittoria del Mondiale, ora ha nuove energie per fare ancora grandi cose. Con Dzeko ho un ottimo rapporto sin dai tempi in cui eravamo in Premier League: siamo diversi in campo ma possiamo aiutarci. La gente deve sapere che Dimarco mi ha aiutato veramente, mi ha insegnato tante cose sull'Inter ed è veramente un amico".

RIVALITÀ CON IBRAHIMOVIC

"Non voglio vedere grandi giocatori fuori dal campo per tanto tempo, gli auguro di tornare presto in campo. C'è sempre rispetto per ciò che ha fatto e vinto in carriera. Ha fatto tantissimo per l'Inter e ora per quella squadra lì...".