Lotta scudetto, 5 squadre in 8 punti: una novità per la Serie A

Se invece si allarga lo spettro, c'è un altro caso in cui la classifica è stata così compressa in vetta nel 96/97, quando però la Serie A era a 18 squadre, alla 27esima giornata i punti di distacco tra la prima e la quinta in classifica erano 9 (uno in più di oggi). I quella stagione era la Juventus a occupare il primo posto in classifica seguiti, nell'ordine, da Parma, Inter, Sampdoria e Bologna. In quell'occasione i bianconeri riuscirono a difendere la prima posizione fino al termine del campionato: va però ricordato che i punti a disposizione erano 21 e non 33 come oggi (avendo due squadre in meno, alla 27esima giornata mancavano soltanto 7 partite e non 11 come oggi).