L'Inter non è più pazza e la canzone "Amala" non si suona più

Antonio Conte ha giù stravolto l'Inter in due mesi. Lo si è visto in campo e lo si è notato, ancora di più, sugli spalti a San Siro per la prima partita stagionale contro il Lecce. Entusiasmo ed euforia: sognare lo scudetto non è pazzia. Ecco, dimenticatevi "Pazza Inter amala". Il tecnico nerazzurro si era presentato dicendo di volere una "squadra regolare e forte" e la società l'ha seguito anche nei dettagli. Allo stadio, infatti, prima dei match non si suonerà più la canzone che negli anni è diventata celebre. Problemi di diritti, anche, ma sicuramente farà piacere all'ex Juve non sentire più le note della canzone. Il dna dell'interista sta cambiando. Serie A, Inter-Lecce 4-0: gli highlights

Ora è #notforeveryone. L'Inter non è per tutti, questo il nuovo slogan scelto dal club. Ecco, non c'è spazio per i pazzi. Meglio essere concentrati e regolari per tutto il campionato, Conte sa bene come si vince.