Lazio, ancora tu! Dal ribaltone alla beffa: l'Inter si butta via, lo scudetto ora è una chimera

Ora tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti, nulla è del tutto perduto ma molto è compromesso. Una volta ancora, per l'Inter, sotto i colpi biancocelesti. Con il sapore amarissimo della beffa. Bravo dovrà essere a questo punto Inzaghi a resettare e ripartire, ricaricare mentalmente i suoi ragazzi. C'è una Champions da conquistare, non c'è tempo per piangersi addosso.