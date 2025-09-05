Logo SportMediaset
Lautaro si scalda per la Juve: entra con l'Argentina e segna dopo 2'. "Pallone d'oro? Sono io..."

Il capitano dell'Inter a segno nel 3-0 al Venezuela: è il quinto marcatore nella storia dell'Albiceleste. "Messi? Un extraterrestre"

05 Set 2025 - 08:58
Lautaro Martinez si scalda per la Juve. Entrato al 74' nell'Argentina nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Venezuela, il capitano dell'Inter segna il gol del 2-0 dopo 2' di testa su assist dell'ex juventino Nico Gonzalez (3-0 finale) diventando con 33 centri il quinto miglior marcatore assoluto nella storia della nazionale albiceleste dietro a Hernan Crespo (35) e davanti a Diego Armando Maradona (32). "Il Pallone d'oro 2025? Sono io... ", ha risposto sorridendo Lautaro In un'intervista esclusiva che sarà pubblicata sabato su "France Football".

Ripresa col botto: c'è Juve-Inter. Tudor e Chivu al lavoro senza mezza squadra. E Lautaro torna in extremis...

"Il difensore più forte mai affrontato? Sergio Ramos. Radamel Falcao il giocatore cui mi sono ispirato da bambino. Messi è il miglior assistman con cui ho giocato - ha proseguito - Lui in una parola? Extraterrestre...". E a fine partita: Messi? È stata una notte speciale che ricorderemo e che resterà per quello che Leo significa per noi come uomo e leader e per gli insegnamenti che ci dà - ha detto sul compagno, che ha disputato l'ultima partita davanti al suo pubblico, in Argentina - Lui l'ha vissuta a suo modo, in modo emotivo e con la sua famiglia: sicuramente speciale per lui. Per noi è stata gigante per quello che significa e per l'esempio che ci lascia".

