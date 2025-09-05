Lautaro si scalda per la Juve: entra con l'Argentina e segna dopo 2'. "Pallone d'oro? Sono io..."

© Getty Images
© Getty Images
Il capitano dell'Inter a segno nel 3-0 al Venezuela: è il quinto marcatore nella storia dell'Albiceleste. "Messi? Un extraterrestre"
© Getty Images
© Getty Images
Lautaro Martinez si scalda per la Juve. Entrato al 74' nell'Argentina nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Venezuela, il capitano dell'Inter segna il gol del 2-0 dopo 2' di testa su assist dell'ex juventino Nico Gonzalez (3-0 finale) diventando con 33 centri il quinto miglior marcatore assoluto nella storia della nazionale albiceleste dietro a Hernan Crespo (35) e davanti a Diego Armando Maradona (32). "Il Pallone d'oro 2025? Sono io... ", ha risposto sorridendo Lautaro In un'intervista esclusiva che sarà pubblicata sabato su "France Football".
"Il difensore più forte mai affrontato? Sergio Ramos. Radamel Falcao il giocatore cui mi sono ispirato da bambino. Messi è il miglior assistman con cui ho giocato - ha proseguito - Lui in una parola? Extraterrestre...". E a fine partita: Messi? È stata una notte speciale che ricorderemo e che resterà per quello che Leo significa per noi come uomo e leader e per gli insegnamenti che ci dà - ha detto sul compagno, che ha disputato l'ultima partita davanti al suo pubblico, in Argentina - Lui l'ha vissuta a suo modo, in modo emotivo e con la sua famiglia: sicuramente speciale per lui. Per noi è stata gigante per quello che significa e per l'esempio che ci lascia".
© Getty Images
© Getty Images
Commenti (0)