Juve-Inter alla ripresa: Tudor e Chivu al lavoro senza mezza squadra. E Lautaro torna in extremis...

Bianconeri e nerazzurri rispettivamente senza dodici e tredici nazionali, compresi gli ultimi arrivati Openda e Akanji
© ipa
La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali, impegnate nei match di qualificazione al Mondiale, ma la ripresa nel weekend lungo del 13-15 settembre è di quelle con il botto: alla terza giornata infatti il calendario prevede già la grande sfida tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium (sabato 13 alle ore 18). I bianconeri arrivano al big match a punteggio pieno dopo le due vittorie contro il Parma in casa all'esordio e il successo a Marassi contro il Genoa firmato Vlahovic alla seconda uscita mentre i nerazzurri di Chivu sono chiamati a rialzarsi dopo lo stop alla prima casalinga contro l'Udinese. Tudor da una parte e Chivu dall'altra cominceranno a preparare la gara senza diversi giocatori convocati dalle rispettive Nazionali.
Dodici gli assenti alla Continassa: Conceição (Portogallo), Koopmeiners (Olanda), Vlahovic, Kostic (Serbia), Locatelli, Gatti, Cambiaso (Italia), Thuram (Francia), Adzic, Yildiz (Turchia), Jonathan David (Canada) e il nuovo acquisto Openda, chiamato dal ct del Belgio Rudi Garcia. Tredici i Nazionali che mancheranno in casa nerazzurra: Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito, Frattesi (Italia), Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia), Thuram (Francia), Dumfries e De Vrij (Olanda), Zielinski (Polonia), Calhanoglu (Turchia) e l'ultimo arrivato Akanji per le due gare della Svizzera. I primi a rientrare saranno Calhanoglu, Zielinski e gli olandesi. L’ultimo a riporesentarsi ad Appiano sarà capitan Lautaro tra giovedì e venerdì: per lui sarà una lotta contro il tempo.
Commenti (0)