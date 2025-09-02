Juve-Inter alla ripresa: Tudor e Chivu al lavoro senza mezza squadra. E Lautaro torna in extremis...

Dodici gli assenti alla Continassa: Conceição (Portogallo), Koopmeiners (Olanda), Vlahovic, Kostic (Serbia), Locatelli, Gatti, Cambiaso (Italia), Thuram (Francia), Adzic, Yildiz (Turchia), Jonathan David (Canada) e il nuovo acquisto Openda, chiamato dal ct del Belgio Rudi Garcia. Tredici i Nazionali che mancheranno in casa nerazzurra: Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito, Frattesi (Italia), Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia), Thuram (Francia), Dumfries e De Vrij (Olanda), Zielinski (Polonia), Calhanoglu (Turchia) e l'ultimo arrivato Akanji per le due gare della Svizzera. I primi a rientrare saranno Calhanoglu, Zielinski e gli olandesi. L’ultimo a riporesentarsi ad Appiano sarà capitan Lautaro tra giovedì e venerdì: per lui sarà una lotta contro il tempo.