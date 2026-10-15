Inter, per Lautaro 2026 da incubo: quasi 100 giorni out e 18 partite saltate

L'annus horribilis di Lautaro è iniziato in Norvegia, nella maledetta trasferta di Champions contro il Bodo. Sul sintetico dell'Aspmyra Stadion il Toro si è procurato un problema al polpaccio che l'ha tenuto fuori a lungo. Un'assenza costata l'eliminazione ai playoff per mano dei norvegesi e che stava incrinando le certezze dei nerazzurri nella corsa al 21esimo scudetto. L'argentino in quell'occasione ha dovuto mordere il freno per 40 giorni circa, dal 18 febbraio al 5 aprile, dal Bodo alla Roma. Di mezzo tante partite importanti saltate, tra cui il derby perso firmato dal gol di Estupinan e l'andata della semiinfale di Coppa Italia contro il Como. Contro i giallorossi di Gasp il Toro aveva mostrato tutto il suo peso: due gol al rientro che hanno deciso il big match e messo l'ipoteca sul tricolore.