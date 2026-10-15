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Inter, per Lautaro 2026 da incubo: quasi 100 giorni out e 18 partite saltate

Anno tormentato a livello fisico per l'argentino, costretto a fermarsi di nuovo dopo il serio problema al polpaccio patito nella passata stagione

15 Ott 2026 - 13:50
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Due trofei, il titolo di capocannoniere e una finale Mondiale. A vederla così non sembrerebbe un'annata complicata per Lautaro Martinez. Osservando meglio però si può notare come il 2026 del Toro siam a suo modo, unico: con l'infortunio appena partito ai flessori della coscia sinistra, i giorni di assenza del capitano sfioreranno la tripla cifra. 

Stop a Bodo

 L'annus horribilis di Lautaro è iniziato in Norvegia, nella maledetta trasferta di Champions contro il Bodo. Sul sintetico dell'Aspmyra Stadion il Toro si è procurato un problema al polpaccio che l'ha tenuto fuori a lungo. Un'assenza costata l'eliminazione ai playoff per mano dei norvegesi e che stava incrinando le certezze dei nerazzurri nella corsa al 21esimo scudetto. L'argentino in quell'occasione ha dovuto mordere il freno per 40 giorni circa, dal 18 febbraio al 5 aprile, dal Bodo alla Roma. Di mezzo tante partite importanti saltate, tra cui il derby perso firmato dal gol di Estupinan e l'andata della semiinfale di Coppa Italia contro il Como. Contro i giallorossi di Gasp il Toro aveva mostrato tutto il suo peso: due gol al rientro che hanno deciso il big match e messo l'ipoteca sul tricolore.

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La ricaduta

 L'appuntamento con la Roma era fondamentale, tanto che il Toro aveva forzato per esserci: così si spiega la ricaduta che l'ha rimesso seduto per altri 20 giorni, costringendolo a saltare altre quattro partite tra cui la sfida contro il Como, in campionato e il ritorno della semi di Coppa Italia. Di fatto, dunque, l'assenza è durata dal 18 febbraio al 3 maggio, interrotta soltanto dalla presenza nel match di San Siro contro i giallorossi.

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Anno da incubo: 100 giorni out e 18 partite saltate

 In totale si parla di un stop di 74 giorni per 11 partite (In queste gare l'Inter ha raccolto 2 sconfitte, 4 pareggi e 5 vittorie) a cui vanno sommate quelle che dovrà saltare adesso: circa un mese e 7 partite. Il bilancio del 2026 parlerebbe dunque di circa 100 giorni di stop e 18 match saltati tra campionato e Champions League. Lautaro ha alzato bandiera bianca all'alba di un ciclo fondamentale per i nerazzurri: i suoi compagni dovranno essere bravi a non far rimpiangere il loro capitano. 

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