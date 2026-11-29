Continua la rincorsa, nel sabato degli anticipi la Lazio nel tardo pomeriggio allunga a 35 e l'Inter in prima serata tiene il passo a 32. Ci volevano due vittorie convincenti dopo il pasticcio del 4-4 di Bergamo. Doppia missione compiuta: prima il 2-0 di Champions allo Stoccarda, adesso il 4-0 al Genoa. Vittoria ampia che poteva essere ancora più rotonda, ma non vanno dimenticati gli affanni della prima mezz'ora. Dopo la prima azione pericolosa della partita (targata Dimarco) e il palo di Carlos Augusto, il Grifone ha fatto venire i brividi ai cuori nerazzurri. Osmajic di testa ha impegnato due volte il reattivo Provedel: prima con una girata su centro di Otaj che ha scavalcato Akanji e poi con un'altra zuccata frutto di un morbido tocco d'esterno di Messias. Nella seconda, clamoroso il buco lasciato dal solito Akanji e da Bisseck su cui si è inserito il montenegrino.