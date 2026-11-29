Inter, funziona la medicina San Siro: 6 punti e un 6-0 dopo le critiche
Il 4-4 di Bergamo ha evidentemente dato la scossa ai nerazzurri di Chivudi Matteo Dotto
Continua la rincorsa, nel sabato degli anticipi la Lazio nel tardo pomeriggio allunga a 35 e l'Inter in prima serata tiene il passo a 32. Ci volevano due vittorie convincenti dopo il pasticcio del 4-4 di Bergamo. Doppia missione compiuta: prima il 2-0 di Champions allo Stoccarda, adesso il 4-0 al Genoa. Vittoria ampia che poteva essere ancora più rotonda, ma non vanno dimenticati gli affanni della prima mezz'ora. Dopo la prima azione pericolosa della partita (targata Dimarco) e il palo di Carlos Augusto, il Grifone ha fatto venire i brividi ai cuori nerazzurri. Osmajic di testa ha impegnato due volte il reattivo Provedel: prima con una girata su centro di Otaj che ha scavalcato Akanji e poi con un'altra zuccata frutto di un morbido tocco d'esterno di Messias. Nella seconda, clamoroso il buco lasciato dal solito Akanji e da Bisseck su cui si è inserito il montenegrino.
C'è voluto Lautaro Martinez per mettere in discesa la partita. Dopo i 46 giorni di assenza per infortunio, il capitano si è ripresentato a raffica: gol dell'1-0 allo Stoccarda dopo 5 minuti e gol dell'1-0 al Genoa dopo 30. La sfida contro i rossoblù si è praticamente chiusa all'intervallo con il 3-0 del primo tempo. E conferma lo strapotere casalingo dell'Inter edizione 2026-27: 7 partite e 7 vittorie, 21 punti su 32 conquistati nelle gare interne. Da ricordare che la sconfitta nel derby è arrivata in casa del Milan...
Adesso prima dei brindisi per Natale e Capodanno è alle porte un dicembre con sei impegni: in campionato sulla carta accessibili (Frosinone fuori, Torino in casa e Lecce fuori), così come la sfida "copetera" di martedì a San Siro ancora con il Genoa. Cinque stelle di difficoltà invece per la trasferta di Champions di mercoledì 9 al Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund e per la sfida secca di Supercoppa di martedì 22 - al Meazza - contro la Lazio. Un antipasto di quella che sarà la partita-scudetto del 6 gennaio all'Olimpico.