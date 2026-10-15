Italiane in Champions, da dove ripartire? Calendario, incroci favorevoli e quote qualificazione

Quanti punti serviranno per la top 8? E quanti per conquistare almeno i playoff? La prima domanda ha una risposta chiara, se guardiamo alle prime due edizioni del torneo con il tabellone allargato. In entrambi i casi, l'ottava classificata ha chiuso con 16 punti. Mentre per entrare agli spareggi dalla 24esima piazza sono bastati 11 e 9 punti rispettivamente.