Un episodio che, probabilmente, non ha cambiato l'esito finale della partita ma che fa discutere. Nel recupero del primo tempo, sul punteggio di 2-0 in favore dell'Inter, Nicolò Barella finisce a terra nell'area di rigore del Genoa per un contatto con Sebastian Otoa. L'arbitro indica subito il dischetto. Il penalty, dopo revisione Var, viene confermato. Osservando le immagini, c'è un leggero contatto tra il centrocampista azzurro e il difensore ligure, ragione per cui il direttore di gara non è stato invitato al monitor per rivedere l'episodio. Rigore che lascia qualche dubbio, soprattutto se giudicato con la nuova linea arbitrale, e che ha dato adito a polemiche: Barella infatti era già ammonito.