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"Siamo partiti propositivi, abbiamo avuto coraggio. Dobbiamo limare i nostri difetti, nasconderli per mettere sempre in campo l'atteggiamento giusto". Così Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, dopo il 4-0 rifilato dall'Inter al Genoa che vale il secondo posto in classifica. "Siamo sempre la squadra da battere e dobbiamo essere sempre all'altezza e affrontare i momenti, soprattutto quelli negativi. Questo gruppo ha carattere, ha voglia di migliorare e ha voglia di ripetere una stagione competitiva".
"Provedel? Lui è stato veramente bravo a metà primo tempo. Sappiamo cosa è Ivan, era stato bravo anche contro Venezia e Fiorentina - ha aggiunto Chivu a Sky -. Abbiamo portieri che sanno tenere la porta dell'Inter. Siamo felici per Pepo e per Ivan, stanno bene insieme e siamo contenti di averli". Il focus poi si sposta sul rigore calciato da Sucic e non da Lautaro Martinez: "I nostri rigoristi sono tre, ossia Calhanoglu, Zielinski e Sucic. Li sanno battere e nessuno li discute. Petar è una scoperta, l'abbiamo scoperto l'anno scorso mentre allenavamo i rigori e i portieri mi hanno detto che Petar era uno dei migliori. Sono i portieri i giudici migliori e quindi le nostre gerarchie sono chiare: Calhanoglu, Zielinski e poi Sucic".
L'ultima battuta è per Lautaro Martinez: "Lauti è leader, è il nostro capitano, ha anche acquisito maturità in questa società. Ha fame, ha ambizione, ha voglia di far crescere anche i giovani, ha voglia di essere esempio, ha voglia di imparare dai suoi errori. A noi fa solo piacere avere una persona così e un giocatore del genere".