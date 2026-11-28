"Provedel? Lui è stato veramente bravo a metà primo tempo. Sappiamo cosa è Ivan, era stato bravo anche contro Venezia e Fiorentina - ha aggiunto Chivu a Sky -. Abbiamo portieri che sanno tenere la porta dell'Inter. Siamo felici per Pepo e per Ivan, stanno bene insieme e siamo contenti di averli". Il focus poi si sposta sul rigore calciato da Sucic e non da Lautaro Martinez: "I nostri rigoristi sono tre, ossia Calhanoglu, Zielinski e Sucic. Li sanno battere e nessuno li discute. Petar è una scoperta, l'abbiamo scoperto l'anno scorso mentre allenavamo i rigori e i portieri mi hanno detto che Petar era uno dei migliori. Sono i portieri i giudici migliori e quindi le nostre gerarchie sono chiare: Calhanoglu, Zielinski e poi Sucic".