Inter: Lautaro salterà il secondo derby di fila dopo quello di marzo

Il risentimento ai flessori della coscia sinistra costringerà il capitano dell'Inter Lautaro Martinez a saltare il secondo derby di fila in campionato. Il Toro era assente anche in quello dell'8 marzo 2026 per un problema muscolare al polpaccio. Anche Marcus Thuram diede forfait a causa di un attacco di febbre. L'attacco era stato affidato dunque alla coppia Pio Esposito-Bonny, al debutto insieme dal primo minuto. A marzo Lautaro mancò un derby dopo oltre 6 anni, quello della stagione 2019/20 a causa di una squalifica. Ora per l'argentino un doppio ko consecutivo per la sfida contro il Milan, il prossimo in programma il 31 ottobre.