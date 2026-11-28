Inter-Genoa, dubbi sul contatto da rigore Otoa-Barella
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La 13a giornata consegna un'altra vittoria e un nuovo clean sheet all'Inter, che travolge il Genoa con un nettissimo 4-0. I nerazzurri chiudono la gara in meno di mezz'ora (dal 29' al 54'), ritrovando l'efficacia della Thu-La: doppietta di Thuram e gol di Lautaro, nella goleada che stende il Grifone. Senza Josep Martinez, out per la botta riportata in Champions League, Chivu rispolvera Provedel e i suoi sembrano iniziare bene. Dimarco e Carlos Augusto (palo) sfiorano il vantaggio, poi è il Genoa a prendere il sopravvento a San Siro: Provedel deve salvare due volte su Osmajic, chances e tiri pericolosi anche per Messias. Nel momento peggiore, però, l'Inter passa col suo capitano: Lautaro sfrutta l'assist di Diouf e sigla l'1-0 dall'interno dell'area. Il gol fa svoltare completamente la partita, col Grifone che sparisce progressivamente dal campo e i nerazzurri in controllo: Lautaro serve l'assist per il raddoppio firmato da Thuram (40'), Dimarco si vede annullare il tris.
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La rete è comunque nell'aria e arriva su rigore, dopo che Otoa stende Barella in area: Sucic è ormai infallibile dal dischetto e spiazza Bijlow nel recupero (48' pt), è 3-0 al riposo. La difesa rossoblù è completamente nel pallone e, al 54', ecco anche il poker: Barella mette in mezzo e Thuram firma la sua doppietta, salendo a quota 8 gol in Serie A. Chivu inizia a preservare energie per la Coppa Italia, De Rossi ordina ai suoi di evitare ulteriori imbarcate e pensa a sua volta al match di martedì, che metterà nuovamente di fronte le squadre. I ritmi si abbassano dunque a San Siro, fino ai minuti finali, che vedono Jones e Zielinski sfiorare la manita per l'Inter. C'è spazio anche per l'U23 nerazzurro Lavelli, ma non ci sono altre emozioni. La sfida finisce col 4-0 nerazzurro e la risposta immediata alla Lazio: Chivu sale a 32 punti, -3 da Gattuso, ed è momentaneamente secondo. Il Genoa, di contro, si ferma a quota 16 punti e inseguirà l'immediata rivincita in Coppa Italia (sempre a San Siro).
GENOA (3-4-2-1) - Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Wiafe, Traoré (12' st Frendrup), Mitaj (21' st Venturino); Messias (12' st Vitinha), Ellertsson (38' st Havel); Osmajic (21' st Meichtry). A disposizione: Sommariva, Stolz, Amorim, Drameh, Sabelli, Puczka, Doucouré, El Shaarawy, Sow. All. De Rossi.
Arbitro: Ayroldi.
Marcatori: 29' Lautaro (I), 40' e 9' st Thuram (I), 48' pt Sucic (I).
Ammoniti: Barella (I), Carlos Augusto (I), Marcandalli (G).