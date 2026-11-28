La rete è comunque nell'aria e arriva su rigore, dopo che Otoa stende Barella in area: Sucic è ormai infallibile dal dischetto e spiazza Bijlow nel recupero (48' pt), è 3-0 al riposo. La difesa rossoblù è completamente nel pallone e, al 54', ecco anche il poker: Barella mette in mezzo e Thuram firma la sua doppietta, salendo a quota 8 gol in Serie A. Chivu inizia a preservare energie per la Coppa Italia, De Rossi ordina ai suoi di evitare ulteriori imbarcate e pensa a sua volta al match di martedì, che metterà nuovamente di fronte le squadre. I ritmi si abbassano dunque a San Siro, fino ai minuti finali, che vedono Jones e Zielinski sfiorare la manita per l'Inter. C'è spazio anche per l'U23 nerazzurro Lavelli, ma non ci sono altre emozioni. La sfida finisce col 4-0 nerazzurro e la risposta immediata alla Lazio: Chivu sale a 32 punti, -3 da Gattuso, ed è momentaneamente secondo. Il Genoa, di contro, si ferma a quota 16 punti e inseguirà l'immediata rivincita in Coppa Italia (sempre a San Siro).