Inter, da Inzaghi a Chivu cambia tutto: il sogno Champions si trasforma in incubo

L'Inter, dai suoi leader fino al presidente Marotta, in queste prime fasi di stagione non hanno fatto mistero di vole riprovare a fare strada in Europa. Un obiettivo che però sembra essere in salita dopo appena due partite: il ko a Madrid e quello con i belgi in casa complicano non poco le prospettive. La top8, che all'inizio della campagna europea poteva sembrare un traguardo credibile, oggi è una chimera. Più in generale l'Inter è andata in grande difficoltà contro la velocità e la brillantezza dei ragazzini terribili del Bruges: un problema serio se si considera che contro le big d'Europa, a parità d'intensità, la qualità dei singoli cresce. E allora, probabilmente, Chivu dovrà cambiare qualcosa per provare a credere nel sogno Champions. Come ammesso anche nel post Bruges, in campo europeo non ci si può permettere di andare in svantaggio: le praterie lasciate ai velocisti avversari non sono sostenibili dalla retroguardia nerazzurra.