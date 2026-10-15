I NUMERI

Inter, da Inzaghi a Chivu cambia tutto: il sogno Champions si trasforma in incubo

Contro il Bruges è arrivato il 7 ko nelle ultime 8 in Europa. Col piacentino ne erano arrivati soltanto 9 in quattro stagioni

15 Ott 2026 - 09:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un confronto che, almeno in Europa, non regge. Cristian Chivu fin dal primo giorno da allenatore dell'Inter ha dovuto convivere con la pesante eredità di Simone Inzaghi. Il tecnico romeno, dopo qualche inciampo iniziale, è riuscito a trovare subito la strada per vincere due titoli alla sua prima stagione. L'unico tasto dolente nel costante paragone con il collega volato in Arabia Saudita è legato ai risultati in Champions League.

Inzaghi ha saputo fare delle notti europee il suo marchio di fabbrica, portando un'Inter non molto diversa a quella di oggi a giocarsi la finale per due volte in tre anni. In generale, nel quadriennio targato dal "Demone" i numeri in Champions fanno impressione. In 44 partite il tecnico piacentino ha raccolto 25 vittorie e solo 9 sconfitte, 66 gol fatti e 44 subiti. 

Leggi anche

Le 'quote' per Top-8 e Playoff: per Inter e Napoli la soglia ottavi si è fatta proibitiva

Oggi ad Appiano Gentile la musica è totalmente cambiata: quelle che fino a poco tempo fa erano serate da sogno sono diventate una sorta di incubo. Contro il Bruges è arrivato il quarto ko europeo di fila, il settimo nelle ultime otto giocate in Champions. Numeri che non possono essere casuali e che devono accendere qualche campanello d'allarme. 

Leggi anche

Inter, le cifre del disastro difensivo: ha preso il doppio dei gol rispetto all'anno scorso

L'Inter, dai suoi leader fino al presidente Marotta, in queste prime fasi di stagione non hanno fatto mistero di vole riprovare a fare strada in Europa. Un obiettivo che però sembra essere in salita dopo appena due partite: il ko a Madrid e quello con i belgi in casa complicano non poco le prospettive. La top8, che all'inizio della campagna europea poteva sembrare un traguardo credibile, oggi è una chimera. Più in generale l'Inter è andata in grande difficoltà contro la velocità e la brillantezza dei ragazzini terribili del Bruges: un problema serio se si considera che contro le big d'Europa, a parità d'intensità, la qualità dei singoli cresce. E allora, probabilmente, Chivu dovrà cambiare qualcosa per provare a credere nel sogno Champions. Come ammesso anche nel post Bruges, in campo europeo non ci si può permettere di andare in svantaggio: le praterie lasciate ai velocisti avversari non sono sostenibili dalla retroguardia nerazzurra. 

Leggi anche
Cristian Chivu

Chivu cambia ma non stravolge: le mosse tattiche per registrare l'Inter

inter
champions league
simone inzaghi
chivu

Ultimi video

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

03:46
DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

00:41
mch seedorf allenatore corinthians

Seedorf riparte dal Corinthians: la presentazione

00:49
DICH AMORIM 2 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Camarda è pronto, lui ama giocare nel Milan"

00:52
DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

00:55
DICH PAVLOVIC VIGILIA 14/10 DICH

Pavlovic: "Felice e orgoglioso del rinnovo. Il modulo? Basta sapere cosa fare"

02:31
DICH SPALLETTI 1 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Vogliamo vivere fino in fondo il percorso europeo, senza tensione"

01:07
DICH CONCEICAO VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Conceiçao: "Dobbiamo migliorare tutti, serve fare il possibile per prenderci i tre punti"

00:41
DICH SPALLETTI 2 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Fondamentale cambiare, abbiamo una rosa forte"

00:32
Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

00:28
Europa League: domani Salisburgo-Milan

Europa League: domani Salisburgo-Milan

01:32
Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

01:39
Champions, stasera serve una Roma "Real"

Champions, stasera serve una Roma "Real"

01:19
Inter, di chi è la colpa?

Inter, di chi è la colpa?

03:43
DICH CARNESECCHI: "DONNARUMMA' E' IL NOSTRO HAALAND"

Atalanta, Carnesecchi: "Donnarumma? È il nostro Haaland"

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

I più visti di Inter

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

DICH CHIVU 1 PRE BRUGES: "LO STATUS DELL'INTER CI IMPONE DI LOTTARE PER LA CHAMPIONS" EDL

Chivu: "Lo status dell'Inter ci impone di sognare"

Tresoldi abbatte l'Inter: il Bruges scappa, Lautaro (doppietta) e Bonny non bastano per la rimonta

Provedel per proteggere Pepo: per Chivu una questione non più rimandabile

Chivu: "Sconfitta che fa male, le aspettative erano diverse. Mancato equilibrio, io primo responsabile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:27
Champions League: 'tipicamente mourinhesca', l'Équipe sulla vittoria del Real
Logo Manchester City
11:07
Caso Manchester City, la Premier accelera: c'è la data del verdetto
10:47
Milan, in Austria la grande chance per il riscatto europeo: "Il Salisburgo è a pezzi"
10:30
Inter, perché Carlos Augusto non è entrato contro il Bruges
Sede Inter
10:13
Inter, sirene dal Qatar per Oaktree: "Contatti preliminari"