Inter, tegola Lautaro Martinez: il capitano salta Champions e derby, torna dopo la sosta

"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". Come un fulmine a ciel sereno (forse un po' coperto dopo il ko col Bruges), è arrivato in mattinata il comunicato ufficiale dell'Inter che ha gelato i tifosi nerazzurri: il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve.