Dall'infermeria

Inter, tegola Lautaro Martinez: il capitano salta Champions e derby, torna dopo la sosta

Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per il Toro, che salterà il tour de force che aspetta i nerazzurri

15 Ott 2026 - 12:51
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"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". Come un fulmine a ciel sereno (forse un po' coperto dopo il ko col Bruges), è arrivato in mattinata il comunicato ufficiale dell'Inter che ha gelato i tifosi nerazzurri: il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve.

Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per tre settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali, il 22 novembre contro l'Atalanta.

Il Toro non potrà quindi aiutare la squadra nel tour d force che aspetta i ragazzi di Chivu, chiamati al riscatto in Europa e a provare ad allungare in campionato sfruttando il calendario favorevole, e salterà quindi il secondo derby consecutivo dopo aver perso quello dello scorso marzo per l'infortunio rimediato in Norvegia contro il Bodo. 

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